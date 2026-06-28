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Basilea: incendio, pompieri salvano una persona con un’autoscala

Keystone-SDA

In seguito a un incendio scoppiato la notte scorsa in un appartamento a Basilea, una persona è stata salvata con un'autoscala e trasportata in ospedale dai pompieri per un controllo.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) La segnalazione dell’incendio, verificatosi al quarto piano di un edificio residenziale, è giunta intorno alle 00.40, ha indicato oggi il Ministero pubblico del Cantone di Basilea Città.

Nonostante il rapido intervento dei pompieri, l’appartamento è andato completamente distrutto dalle fiamme e rimarrà inagibile fino a nuovo avviso. Le cause dell’incendio sono oggetto di un’indagine.

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