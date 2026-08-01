Basilea: investita sulle strisce pedonali, muore

Keystone-SDA

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Una 42enne è deceduta stanotte a Basilea dopo essere stata investita sulle strisce pedonali da un'automobile guidata da un 77enne. Lo riporta oggi in un comunicato la polizia cantonale di Basilea Città.

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(Keystone-ATS) Secondo le prime ricostruzioni il veicolo stava percorrendo l’Elisabethenstrasse in direzione del ponte Markthallenbrücke quando ha investito la donna, che – nonostante le misure di rianimazione compiute prima dalle forze dell’ordine e poi dai soccorritori – è deceduta sul luogo dell’incidente.

L’uomo è invece stato sottoposto a un test dell’alcol nel fiato, che ha dato un responso di 0,0 milligrammi al litro. La polizia dei trasporti, conclude la nota, sta ora indagando le cause del sinistro.