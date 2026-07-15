Basilea: sottratti dati migliaia clienti locale azienda elettrica

Keystone-SDA

Condividi

Industrie Werke Basel (IWB), l'azienda elettrica e dell'acqua potabile del cantone di Basilea Città, ha subito un attacco informatico che ha colpito un fornitore di servizi esterno, con la violazione dei dati di circa 40'000 clienti.

1 minuto

(Keystone-ATS) Sono stati sottratti nomi, indirizzi e informazioni tecniche relative ai contatori dell’energia, ma non numeri di telefono, email o coordinate bancarie, per cui il rischio di abuso è considerato basso, ha indicato oggi l’impresa. Le informazioni non consentono di risalire ai consumi energetici, né di visualizzare dati di fatturazione o pagamento.

Il fornitore terzo ha informato immediatamente IWB, che ha prontamente limitato lo scambio di dati e avviato verifiche di sicurezza, mentre i sistemi interni dell’azienda energetica non sono stati toccati. “Ci rammarichiamo profondamente per l’accaduto e abbiamo introdotto ulteriori controlli”, afferma il presidente della direzione Claus Schmidt, citato in un comunicato. “La sicurezza dei dati è per noi una priorità”.

I clienti interessati riceveranno una comunicazione personalizzata e sebbene non vi siano al momento prove di un uso fraudolento dei dati la società raccomanda massima cautela di fronte a contatti inaspettati che richiedano denaro o credenziali di accesso.