Basilea: Syngenta, tagli di 150 posti presso sede principale

(Keystone-ATS) Il colosso agrochimico Syngenta ha annunciato una riduzione dei posti di lavoro presso la sede centrale di Basilea: quest’anno ne saranno tagliati 150 degli attuali 1100, ossia oltre il 10%.

Un portavoce del gruppo ha confermato a Keystone-ATS quanto riportato oggi da testate Tamedia. La settimana scorsa Syngenta aveva annunciato internamente la riduzione dei posti di lavoro, “a causa dell’intensificarsi e del persistere di un contesto economico difficile”.

“Lavoreremo a stretto contatto con la nostra associazione dei dipendenti per garantire che tutti i requisiti di consultazione siano soddisfatti e che le persone colpite ricevano un sostegno adeguato”, ha aggiunto il portavoce, confermando che Basilea rimarrà la sede principale dell’azienda. Non ha tuttavia commentato se sono previsti tagli di posti di lavoro anche nel 2025.

“Alla presentazione dei dati semestrali il 29 agosto, abbiamo sottolineato che Syngenta continuerà a concentrarsi sulle misure per aumentare l’efficienza operativa e la produttività e migliorare il flusso di cassa in tutto il gruppo”, ha ricordato il portavoce. Syngenta continuerà a investire annualmente in Svizzera, in gran parte nel sito produttivo di Monthey (VS), ha concluso.