Basilea: incidenti alla vigilia della festa nazionale 01 agosto 2001 - 14:22 Gravi incidenti hanno segnato martedì sera a Basilea i festeggiamenti per il Primo Agosto. Petardi e fuochi d'artificio hanno colpito tre persone, due delle quali sono ferite gravemente, mentre in diverse parti della città sono stati registrati gravi danni materiali. Nel corso dello spettacolo pirotecnico una ragazzina è stata colpita da un proiettile. L'incidente più grave si è verificato su un'imbarcazione ormeggiata vicino all'argine del fiume nella Piccola Basilea, ha indicato la polizia. Tre sconosciuti hanno esploso dalla riva alcuni petardi in direzione del natante, colpendo due persone, una delle quali in modo grave. I tre sono poi spariti. Un incidente enigmatico si è verificato durante lo spettacolo pirotecnico sul fiume: una ragazzina di undici anni ha improvvisamente sentito un dolore lancinante a una gamba. Al pronto soccorso i medici hanno in seguito scoperto con sgomento che era stata colpita da un proiettile di 9 millimetri. La polizia ha aperto un'inchiesta. Una persona ha riportato gravi ferite nel corso di una rissa scoppiata in un locale in cui erano in corso i festeggiamenti. Un ubriaco, al quale erano state rifiutate altre bevande, ha esploso un fuoco d'artificio nel mezzo della folla. Il razzo ha colpito un giovane, che ha riportato ustioni di terzo grado. Il feritore è stato fermato dalla polizia. Ingenti danni materiali sono stati provocati in diverse parti della città da petardi e fuochi d'artificio. Solo un miracolo ha impedito che qualcuno venisse ferito in un gabinetto pubblico, dove sono stati fatti esplodere alcuni razzi pirotecnici. Una serra di un giardiniere è stata completamente distrutta da un incendio divampato a causa di un fuoco d'artificio. La stessa sorte è toccata anche a un'imbarcazione ormeggiata sul Reno. Nella Piccola Basilea una bucalettere è stata fatta esplodere con alcuni petardi, mentre un balcone ha preso fuoco dopo che un razzo ha colpito un fascio di giornali. A Basilea il festeggiamenti del Primo Agosto iniziano per tradizione già la sera del 31 luglio. swissinfo e agenzie