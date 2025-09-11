The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia diretta in Svizzera
BCE mantiene i tassi fermi e migliora stime PIL 2025

La Banca centrale europea (BCE) mantiene i tassi invariati per la terza riunione consecutiva del suo Consiglio direttivo. Il tasso sui depositi resta al 2%, quello sulle operazioni di rifinanziamento principali al 2,15% e quello sui prestiti marginali al 2,40%

1 minuto

(Keystone-ATS) L’ultimo taglio risale a giugno.

La BCE ha inoltre migliorato all’1,2% la sua stima di crescita per l’area euro nel 2025, contro lo 0,9% indicato a giugno prima dell’accordo con gli USA sui dazi. La stima per il 2026 è invece stata limata da +1,1 a +1% e quella per il 2027 confermata a +1,3%, comunica l’Eurotower.

Le “staff projections” della BCE alzano poi la stima d’inflazione al 2,1% per il 2025 (dal 2%), poi all’1,7% nel 2026 e all’1,9% nel 2027.

