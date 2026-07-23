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Bce svela lista finale nuove banconote, con Leonardo e Beethoven

Keystone-SDA

Cervantes, Beethoven, Maria Callas, Leonardo da Vinci e poi gli edifici delle istituzioni europee e il tema naturale di fiumi e uccelli. La lista finale dei bozzetti per le nuove banconote in euro è stata svelata oggi dalla presidente della Bce a Francoforte.

Questo contenuto è stato pubblicato al
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(Keystone-ATS) Ora l’istituto centrale lancerà una consultazione pubblica fino al 21 settembre per raccogliere i pareri dei cittadini. La decisione finale del consiglio dei governatori Bce sarà presa entro fine anno.

I disegni, ispirati ai temi della “cultura europea” e “fiumi e uccelli”, sono stati scremati da oltre 1200 proposte. Come ha sottolineato Lagarde all’evento, le banconote in euro “sono più che una forma di pagamento, sono una delle più tangibili espressioni dell’Europa” e “attraverso dei disegni che combinano bellezza e significato, rinforzeremo la nostra identità comune”.

Dopo la decisione del consiglio Bce ci saranno attività ulteriori di sviluppo e test delle nuove banconote prima della loro produzione. L’entrata in circolazione avverrà quindi nei prossimi anni.

“Il ridisegno delle banconote – ha sottolineato il componente del board, l’italiano Piero Cipollone – è parte di uno sforzo di lungo termine per assicurarsi che il contante resta un mezzo di pagamento sicuro ed efficiente” e la libertà “dei cittadini di scegliere come pagare”.

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