BE: 14enne muore nella notte folgorato in stazione merci

Un 14enne è morto folgorato la scorsa notte alla stazione merci di Langenthal (BE).

(Keystone-ATS) Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo era salito su un treno fermo, indicano oggi la Procura regionale Emmental-Oberaargau e la Polizia cantonale, precisando che il suo corpo è stato recuperato dai soccorritori ormai privo di vita.

L’adolescente – cittadino eritreo che viveva nel canton Berna – era accompagnato da un altro giovane, che ha riportato lievi ferite ed è stato trasportato in ospedale con un’ambulanza. È stata aperta un’inchiesta per chiarire la dinamica dell’accaduto.