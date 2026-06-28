BE: 71enne muore nell’Aare, nei pressi di Münsingen

Keystone-SDA

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Un uomo di 71 anni è morto ieri pomeriggio dopo essersi trovato in difficoltà mentre nuotava nel fiume Aare, nei pressi di Münsingen (BE).

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(Keystone-ATS) Alcuni passanti sono riusciti a portare a riva il nuotatore, privo di sensi, ma nonostante tutti gli sforzi l’uomo è deceduto in ospedale, ha comunicato oggi la polizia cantonale.

Al momento dell’incidente il 71enne svizzero, domiciliato nel canton Berna, si trovava all’altezza dell’area di sosta autostradale di Münsingen. La procura ha aperto un’indagine.