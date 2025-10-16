BE: abbattuta lince dopo attacco a bestiame

Keystone-SDA

Una lince è stata abbattuta da guardiacaccia nel canton Berna. L'esemplare, noto come B903, è stato autore di attacchi al bestiame nella zona di Kandergrund, per cui è stato emanato un ordine di uccisione.

(Keystone-ATS) Stando a un comunicato diramato oggi dalle autorità cantonali bernesi, il permesso di abbattimento era stato emesso lo scorso 17 settembre, dopo che la lince aveva predato diversi animali da allevamento.

La lince – identificata tramite fototrappole – è stata poi responsabile anche di un attacco avvenuto il 14 ottobre e soppressa la sera successiva, si legge nella nota. La carcassa di B903 è stata trasferita in un istituto specializzato presso l’Università di Berna per ulteriori analisi.