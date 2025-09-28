BE: accolta iniziativa sugli affitti

Nel canton Berna è stata accolta con il 51,2%% di voti favorevoli un'iniziativa contro gli aumenti ingiustificati degli affitti, lanciata dall'Associazione cantonale degli inquilini, con il sostegno del PS, dei Verdi e del PEV.

(Keystone-ATS) La sua approvazione a sorpresa – grazie ai risultati di Berna e Bienne – comporta l’obbligo per i locatori di comunicare il canone precedente in caso di cambio di inquilino qualora il tasso di appartamenti sfitti – a livello cantonale o anche solo distrettuale – sia pari o inferiore all’1,5%, come è il caso dal 2022.

Il Consiglio di Stato e il Gran consiglio si erano espressi contro l’iniziativa; gli oppositori temevano che l’obbligo di compilare un apposito modulo comportasse solo un aumento della burocrazia e freni gli investimenti, e non risolvesse la situazione attuale sul mercato immobiliare.

Un obbligo analogo esiste già in numerosi cantoni, tra cui Basilea Città, Friburgo, Ginevra, Lucerna e Zurigo.

La partecipazione al voto è stata del 46,6%.