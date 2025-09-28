The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

BE: accolta iniziativa sugli affitti

Keystone-SDA

Nel canton Berna è stata accolta con il 51,2%% di voti favorevoli un'iniziativa contro gli aumenti ingiustificati degli affitti, lanciata dall'Associazione cantonale degli inquilini, con il sostegno del PS, dei Verdi e del PEV.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) La sua approvazione a sorpresa – grazie ai risultati di Berna e Bienne – comporta l’obbligo per i locatori di comunicare il canone precedente in caso di cambio di inquilino qualora il tasso di appartamenti sfitti – a livello cantonale o anche solo distrettuale – sia pari o inferiore all’1,5%, come è il caso dal 2022.

Il Consiglio di Stato e il Gran consiglio si erano espressi contro l’iniziativa; gli oppositori temevano che l’obbligo di compilare un apposito modulo comportasse solo un aumento della burocrazia e freni gli investimenti, e non risolvesse la situazione attuale sul mercato immobiliare.

Un obbligo analogo esiste già in numerosi cantoni, tra cui Basilea Città, Friburgo, Ginevra, Lucerna e Zurigo.

La partecipazione al voto è stata del 46,6%.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Benjamin von Wyl

Il vostro Paese può resistere ad attacchi contro la sua democrazia?

Le democrazie sono sempre più minacciate, sia dall’interno che dall’esterno. Come se la cavano le istituzioni del vostro Paese?

Partecipa alla discussione
4 Mi piace
36 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Katy Romy

Il Paese in cui vivete offre una e-ID? Quali sono i vantaggi di questo strumento digitale o quali timori suscita?

Condividete le vostre esperienze: il Paese in cui vivete ha già introdotto un'e-ID? Questo strumento vi rende la vita più facile?

Partecipa alla discussione
27 Mi piace
37 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

La vostra vita potrebbe cambiare a causa delle nuove regole commerciali introdotte dagli Stati Uniti?

In che modo la politica commerciale statunitense potrebbe influenzare la vostra vita? Condividete le vostre opinioni.

Partecipa alla discussione
26 Mi piace
24 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR