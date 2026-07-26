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BE: alpinista muore cadendo in un crepaccio sul Blüemlisalphorn

Keystone-SDA

Un uomo è deceduto venerdì pomeriggio mentre scalava il Blüemlisalphorn sopra Kandersteg (BE), dopo essere caduto in un crepaccio. Il suo compagno di cordata è rimasto solo leggermente ferito.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) La polizia è stata avvertita ieri mattina da altri alpinisti che avevano sentito un uomo gridare una richiesta d’aiuto da un crepaccio, indica la polizia cantonale bernese in una nota odierna.

Secondo le prime ricostruzioni, i due escursionisti sono partiti venerdì mattina per scalare il Blüemlisalphorn. Mentre scendevano sono però precipitati in un crepaccio nella zona del Blüemlisalp Rothorn occidentale per motivi ancora da chiarire.

I soccorritori, riporta il comunicato, hanno recuperato i due malcapitati, ma di uno dei due – un 49enne vodese – hanno soltanto potuto constatare il decesso.

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