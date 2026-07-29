BE: automobilista 72enne muore in incidente stradale a Blankenburg
Una automobilista svizzera di 72 anni è deceduta in seguito a un incidente stradale avvenuto a Blankenburg, frazione del comune di Zweisimmen (BE): la donna alla guida della sua vettura è uscita di strada precipitando per circa 50 metri lungo un pendio.
(Keystone-ATS) Lo ha comunicato oggi la polizia cantonale bernese, precisando che poco prima delle 17.30 era stata informata della scomparsa di una donna.
A quanto pare la 72enne, del cantone di Berna, è riuscita a uscire dall’auto autonomamente, ma è morta poco dopo sul posto per le ferite riportate nel sinistro, viene indicato nella nota.
I soccorritori allertati, tra cui una squadra della Rega, non hanno potuto far altro che constatare il decesso della donna, viene aggiunto. La polizia cantonale ha avviato le indagini per chiarire l’esatta dinamica di quanto accaduto.