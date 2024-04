BE: blackout per 16’000 economie domestiche

(Keystone-ATS) Stamani, alle 10.45, circa 16’000 economie domestiche dell’Oberland bernese, nella valle della Kander e nelle valli vicine, sono state private dell’erogazione di corrente.

Dopo tre ore la situazione è tornata alla normalità per circa i due terzi dei collegamenti alla rete elettrica.

La panne ha riguardato collegamenti del gruppo energetico BKW e di altri fornitori locali di energia, ha comunicato l’azienda detenuta in maggioranza dal Canton Berna. In alcuni casi è risultata limitata anche la connessione alle centrali di emergenza, come indica la piattaforma di allarme della Confederazione Alertswiss.

Il lavoro di specialisti di BKW per il momento ha permesso di ripristinare la situazione per due terzi dell’utenza circa, ricollegando alla rete le sottostazioni di Frutigen e Kandergrund. All’inizio il blackout ha riguardato i comuni di Kandergrund, Kandersteg, Reichenbach, Frutigen, Adelboden e Kiental.

La panne è stata causata da problemi su due linee che collegano Lenk e Frutigen ad Adelboden. Ora persistono difficoltà proprio in quest’ultima località.