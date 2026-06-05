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BE: brucia stazione di Burgdorf, nessun ferito

Keystone-SDA

Un incendio è divampato nel corso della notte alla stazione ferroviaria di Burgdorf (BE), nella mansarda dello stabile. La polizia cantonale ha indicato a Keystone-ATS che non si segnalano feriti.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Le fiamme sono state poste sotto controllo dopo le del mattino, ma le forze dell’ordine non sono ancora in grado di specificare la causa del rogo e l’entità dei danni.

L’avvenimento non ha però avuto conseguenze sul traffico ferroviario, come conferma una portavoce delle FFS: “Tutti i treni possono circolare” e non sono nemmeno segnalati ritardi.

L’incendio era stato inizialmente segnalato sui rispettivi portali in rete dallo “20 Minuten” e dal Blick

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