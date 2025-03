BE: centro di Berna sigillato per uomo armato, concluse operazioni

Vasta operazione di polizia questa sera nel centro di Berna. Le forze dell'ordine hanno circondato un edificio in cerca di un uomo armato all'interno di un edificio. L'allerta è poi rientrata dopo un intervento di tre ore, senza alcun arresto da parte delle autorità.

(Keystone-ATS) Intorno alle 18.00, “per motivi di sicurezza, la Kornhausplatz (nei pressi della “Zytglogge”, la famosa Torre dell’orologio di Berna n.d.r) è stata sbarrata”, ha annunciato la polizia sul servizio di messaggistica breve X. Le forze dell’ordine sono intervenute sul posto con un grosso contingente, ha constatato un giornalista dell’agenzia Keystone-ATS.

La vasta operazione era scattata a causa di un presunto uomo armato e mascherato che si sarebbe barricato in un edificio. La zona attorno al complesso è stata completamente sigillata, sotto lo sguardo di numerosissimi curiosi. Sono state dispiegate diverse pattuglie e servizi di emergenza nonché un cane robotico, come hanno osservato i portali online del gruppo Tamedia.

L’allarme è poi stato revocato attorno alle 21:00. Le forze dell’ordine hanno smantellato il cordone e abbandonato il perimetro. La polizia non è stata in grado di identificare alcun sospetto e al momento non ha voluto rilasciare ulteriori informazioni in merito alle dinamiche dei fatti.

Il traffico attorno alla Kornhausplatz è stato deviato durante l’intervento per consentire l’operazione di polizia.