BE: donna muore investita da un treno a Mörigen

Keystone-SDA

Incidente ferroviario mortale questa mattina a Mörigen (BE): una donna, finita per ragioni ancora da chiarire sui binari nei pressi della stazione, è stata investita da un treno ed è morta sul posto per le ferite riportate.

(Keystone-ATS) Lo ha comunicato la polizia cantonale bernese. Le autorità sono state avvertite poco prima delle 9.00: il convoglio, nonostante l’immediata frenata d’emergenza, non ha potuto evitare l’impatto, indica la nota. I passeggeri del treno sono rimasti illesi. In seguito all’incidente la tratta è rimasta chiusa per circa tre ore.

Sull’identità della vittima vi sono indizi concreti, ma l’identificazione formale non è ancora stata ultimata, viene precisato.