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BE: grosso incendio in fattoria, animali morti e due persone ferite

Keystone-SDA

In un grosso incendio scoppiato ieri sera in una fattoria a Ruppoldsried, nel Canton Berna, diversi animali sono morti e due persone hanno riportato ferite. Lo indica oggi in una nota la polizia cantonale bernese.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) La fattoria e l’attiguo fienile sono andati completamente distrutti dalle fiamme, provocando ingenti danni materiali.

L’allarme è stato lanciato nel tardo pomeriggio di ieri. Quando le squadre dei pompieri dei comuni limitrofi e della città di Berna sono giunti sul posto, gli edifici erano già interamente avvolti dalle fiamme.

I vigili del fuoco sono riusciti a domare l’incendio, ma l’edificio è stato completamente distrutto e per cinque mucche e diversi maiali non c’è stato purtroppo nulla da fare. Le autorità hanno organizzato un alloggio alternativo per i proprietari della fattoria, due dei quali hanno riportato lievi ferite.

Oltre ai soccorritori, sul posto è intervenuto anche il Care Team del Canton Berna. La polizia cantonale e il Ministero pubblico regionale del Giura bernese e del Seeland hanno avviato un’indagine per accertare le cause dell’incendio e l’entità dei danni.

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