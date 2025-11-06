BE: incidente mortale per un basejumper a Stechelberg

Keystone-SDA

Un basejumper è rimasto vittima di una caduta fatale ieri a Stechelberg, frazione di Lauterbrunnen (BE). Lo sfortunato si era lanciato con la sua tuta alare da Mürren.

(Keystone-ATS) L’incidente è avvenuto attorno alle 13:50, ha comunicato oggi la polizia. I soccorritori giunti sul posto hanno solamente potuto constatare il decesso dell’uomo.

Ci sono concreti indizi per l’identità della vittima, ma non è ancora avvenuto un riconoscimento formale. Un’indagine sull’episodio è stata aperta.