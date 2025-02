BE: Inselspital, i licenziamenti saranno 60

Keystone-SDA

Confrontato con difficoltà finanziarie, l'Inselspital di Berna dovrà licenziare al massimo 60 dipendenti. Lo ha detto oggi il presidente Bernhard Pulver, dopo che lo scorso settembre era stato comunicato il taglio di 120 impieghi.

(Keystone-ATS) Finora il gruppo ha annunciato 35 licenziamenti nell’area amministrativa, afferma Pulver in un’intervista concessa a “Berner Zeitung” e “Der Bund”. Altri 25 dovrebbero essere ancora imminenti. “Stiamo cercando di ridurre il personale principalmente attraverso fluttuazioni naturali”, assicura però il dirigente.

Secondo Pulver, l’obiettivo di risparmiare circa il 5% dei costi legati all’organico in tutti i settori è ancora valido. Il gruppo ha di recente reso noto di aver chiuso il 2024 con un deficit di 51 milioni di franchi nelle attività ospedaliere, dopo i 120 milioni del 2023.

“Tuttavia, prevediamo di tornare in attivo dal prossimo anno”, ha rassicurato il presidente del consiglio d’amministrazione. Per il 2025 invece vi sarà da mettere in conto una nuova perdita, che Pulver “spera” si riveli inferiore a quella accusata nel 2024.