BE: lite a Tavannes, morto 37enne svizzero

(Keystone-ATS) Un 37enne svizzero del Canton Berna è deceduto ieri sera in seguito ad una lite in un appartamento di Tavannes (BE). La seconda persona coinvolta è rimasta leggermente ferita ed è stata temporaneamente arrestata.

Lo ha indicato la polizia cantonale di Berna in una nota odierna.

La polizia è stata informata di una lite a Tavannes poco dopo le 22.10. Nonostante il pronto intervento dei servizi di soccorso, il 37enne è morto sul posto a causa delle gravi ferite riportate, si legge nella nota.

Sono in corso indagini approfondite sull’accaduto sotto la direzione della Procura regionale del Giura bernese-Seeland.