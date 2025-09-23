The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

BE: Ministero pubblico promuove accusa contro tre ladri seriali

Keystone-SDA

Il Ministero pubblico bernese ha promosso l'accusa contro tre uomini, di nazionalità albanese, che avrebbero commesso 40 furti con scasso in tutta la Svizzera. Lo indica oggi una nota della polizia cantonale.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) La procura accusa inoltre i tre uomini, di età compresa tra i 27 e i 38 anni, di violazione della legge sugli stranieri e la loro integrazione e per infrazioni alla legge sulla circolazione stradale, viene ancora precisato.

La polizia è riuscita a catturare i tre alla fine di ottobre 2024 a St-Imier, nel Giura bernese. Da allora si trovano in detenzione preventiva.

I tre sospetti avrebbero commesso i furti nel periodo compreso tra ottobre/novembre 2023 e ottobre 2024 “in tutta la Svizzera, dal Lago Lemano alla regione di Winterthur (ZH)”, si legge nel comunicato. Di solito approfittavano dell’assenza dei residenti, ma hanno anche commesso furti in loro presenza e nonostante l’illuminazione interna.

Avrebbero rubato principalmente gioielli e contanti per un valore di circa 500’000 franchi. Il danno materiale causato ammonta a oltre 75’000 franchi, viene ancora indicato.

Uno dei sospettati avrebbe già commesso nove furti con scasso in abitazioni in Svizzera negli anni tra il 2012 e il 2022.

I tre uomini sono accusati, tra l’altro, di furto commesso in banda e dovranno rispondere delle loro azioni davanti al tribunale regionale dell’Oberland bernese.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Benjamin von Wyl

Il vostro Paese può resistere ad attacchi contro la sua democrazia?

Le democrazie sono sempre più minacciate, sia dall’interno che dall’esterno. Come se la cavano le istituzioni del vostro Paese?

Partecipa alla discussione
4 Mi piace
36 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Katy Romy

Il Paese in cui vivete offre una e-ID? Quali sono i vantaggi di questo strumento digitale o quali timori suscita?

Condividete le vostre esperienze: il Paese in cui vivete ha già introdotto un'e-ID? Questo strumento vi rende la vita più facile?

Partecipa alla discussione
27 Mi piace
37 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

La vostra vita potrebbe cambiare a causa delle nuove regole commerciali introdotte dagli Stati Uniti?

In che modo la politica commerciale statunitense potrebbe influenzare la vostra vita? Condividete le vostre opinioni.

Partecipa alla discussione
26 Mi piace
24 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR