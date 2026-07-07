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BE: moto contro auto sulla strada del Grimsel, due feriti gravi

Keystone-SDA

È di due feriti gravi il bilancio di un incidente avvenuto questo pomeriggio sulla strada del Grimsel a Guttannen (BE). Una moto è andata a sbattere contro un'auto che la precedeva. La strada per il Passo del Grimsel è rimasta chiusa al traffico per due ore.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) L’incidente è avvenuto verso le 14.25, indica in una nota la polizia cantonale bernese. Il motociclista e la sua passeggera sono stati trasportati in elicotteri in ospedale, mentre gli occupanti dell’auto sono rimasti illesi. La moto è da rottamare. Sono in corso indagini per chiarire le dinamiche della collisione.

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