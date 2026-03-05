BE: motociclista morto in frontale con un’auto a Boltigen

Keystone-SDA

Un motociclista di 37 anni è morto ieri sera a Boltigen (BE) in seguito a uno scontro frontale con un'auto. Lo ha comunicato oggi la polizia cantonale bernese.

(Keystone-ATS) Per ragioni ancora da chiarire il centauro che circolava da Thun (BE) in direzione di Boltigen ha invaso la corsia di contromano finendo contro il veicolo che procedeva in senso opposto, precisa la nota. La donna alla guida della vettura coinvolta nel sinistro ha riportato ferite leggere ed è stata trasportata in ambulanza in ospedale.

L’incidente è avvenuto poco dopo le 18.00 sulla strada principale di Boltigen, che è stata parzialmente chiusa durante i lavori di soccorso, aggiunge la nota, precisando che il traffico è stato deviato.

La polizia cantonale sotto la direzione della procura competente ha avviato le indagini sulle dinamiche dell’incidente.