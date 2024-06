BE: motociclista muore sullo Jaunpass

(Keystone-ATS) Sullo Jaunpass, nell’Oberland bernese, ieri sera si è verificato uno scontro fra un’auto e una moto. L’uomo alla guida della due ruote è morto sul posto nonostante gli immediati soccorsi, rende noto oggi la polizia cantonale.

Secondo la prima ricostruzione, per motivi non chiari, nel territorio del comune di Boltigen (BE) la moto è andata a scontrarsi frontalmente con l’auto che procedeva in senso inverso.

La vittima è un 55enne svizzero domiciliato nel canton Friburgo. L’automobilista è rimasto illeso. A seguito dell’incidente un secondo motociclista è caduto, provocandosi ferite leggere.

Lo Jaunpass è rimasto chiuso per diverse ore. La polizia cantonale ha avviato indagini sulla dinamica dei fatti.