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BE: muore basejumper a Lütschental

Keystone-SDA

Ennesimo incidente mortale di basejumping nell'Oberland bernese: un cittadino statunitense di 38 anni è deceduto ieri dopo essersi lanciato in tuta alare dal Männlichen.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) La polizia cantonale bernese riferisce in un comunicato di essere stata allertata alle 11.10 che un basejumper era stato vittima di un incidente a Lütschental, non lontano da Lauterbrunnen. Giunti sul posto, i soccorritori hanno localizzato il 38enne, ormai privo di vita, nel Tschingeleywald.

L’uomo, riferiscono le forze dell’ordine, era accompagnato da due persone che si sono lanciate prima di lui. Per ragioni ancora oscure, durante il voto il 38enne ha incontrato delle difficoltà e si è schiantato contro la parete rocciosa.

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