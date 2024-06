BE: piccolo aereo si ribalta in atterraggio emergenza, 2 feriti

(Keystone-ATS) Un piccolo aereo si è ribaltato oggi a mezzogiorno nel comune bernese di Rüderswil, nell’Emmental, durante un atterraggio di emergenza. Nell’incidente sono rimaste ferite due persone, trasportate in ambulanza in ospedale, ha comunicato la polizia cantonale.

L’aereo era decollato da Langenthal (BE). Per motivi ignoti ha dovuto effettuare un atterraggio di emergenza, fermandosi capovolto in un campo a Ranflüh (comune di Rüderswil).

La polizia cantonale bernese indaga sulle cause dell’incidente in collaborazione con il Servizio d’inchiesta svizzero sulla sicurezza (SISI).