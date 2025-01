BE: scontro tifosi a Langenthal, polizia spara proiettili di gomma

Keystone-SDA

Ieri pomeriggio, a Langenthal (BE), uno scontro tra tifosi di hockey su ghiaccio ha richiesto l'intervento della polizia, la quale - per calmare gli animi - ha fatto uso di proiettili di gomma e spray urticanti.

(Keystone-ATS) Prima dell’incontro tra l’SC Langenthal e l’EHC Frauenfeld, valido per il terzo campionato svizzero per importanza di disco su ghiaccio (MyHockey League), i tifosi ospiti hanno acceso petardi e materiale pirotecnico nei pressi della stazione, scrive la polizia cantonale bernese in un comunicato.

Dopodiché le due tifoserie si sono scambiate provocazioni verbali all’esterno della pista prima di venire alle mani. Le forze dell’ordine sono prontamente intervenute per “evitare un’escalation”, prosegue la nota. La polizia cantonale si è trovata costretta a impiegare proiettili di gomma e spray urticanti.

Dopo la partita – vinta dalla formazione turgoviese per 1:2 – i gruppi di tifosi si sono mostrati calmi.