BE: scontro tra pullman e camion a Oberwil, un ferito grave

(Keystone-ATS) Uno scontro tra un camion e un pullman verificatosi questo pomeriggio a Oberwil im Simmental, nell’Oberland bernese, ha provocato il ferimento grave dell’autista dell’autoarticolato.

Quest’ultimo è stato trasportato in ospedale con un elicottero della Rega. Altre 17 persone hanno riportato lievi ferite.

L’incidente è avvenuto intorno alle 15.15 sulla strada cantonale tra Därstetten (BE) e Oberwil, ha indicato stasera in una nota la polizia cantonale bernese. Secondo i primi accertamenti, il pullman proveniente da Zweisimmen (BE) ha invaso la corsia opposta e si è scontrato con il camion. Le circostanze esatte della collisione non sono ancora chiare.

Diverse ambulanze hanno soccorso le 17 persone con ferite minori. Circa 40 occupanti del pullman, rimasti illesi, sono stati trasportati a Gesigen (BE) per proseguire il loro viaggio.

La strada cantonale è rimasta chiusa per diverse ore. È stata creata una deviazione. Oltre alla polizia e ai soccorritori sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Oberwil, Spiez (BE) e Boltigen (BE). La polizia e la procura dell’Oberland bernese hanno aperto un’inchiesta per stabilire le cause esatte dell’incidente.