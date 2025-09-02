Beat Jans visita struttura per formazione rifugiati a Bellelay (BE)

Il consigliere federale Beat Jans ha visitato oggi a Bellelay (BE) il centro di formazione della Croce Rossa svizzera (CRS) per assistenti sanitari, destinato ai rifugiati.

(Keystone-ATS) Questo progetto pionieristico nel campo dell’integrazione nel mercato del lavoro potrebbe essere esteso ad altri Cantoni e alla Confederazione.

Obiettivo della struttura è anche attenuare la carenza di personale qualificato nel settore sanitario. La formazione, della durata di 20 mesi, combina l’apprendimento intensivo del francese con un’esperienza pratica. Questo programma permette il conseguimento di un diploma di assistente sanitario della CRS.

“Le prime esperienze sono molto promettenti”, ha sottolineato il consigliere federale dopo aver incontrato i partecipanti e visitato sia Bellelay che il sito di formazione pratica a Tramelan (BE). “Questo modello può servire da esempio per gli altri Cantoni e per la Confederazione”, ha aggiunto il titolare del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), rilevando quanto sia importante tener conto dell’integrazione dei richiedenti asilo fin dal loro arrivo.

Sono un centinaio le persone ammesse negli ultimi sedici mesi. Seguono diversi moduli che comprendono corsi di lingua intensivi, stage in istituzioni e l’acquisizione di conoscenze e vocaboli specialistici. “Il successo è assicurato”, ha garantito il consigliere di Stato bernese Pierre Alain Schnegg, promotore del progetto, aggiungendo che l’antica abbazia dove ha sede il centro di formazione “è un luogo di integrazione e speranza”.

Il programma ha permesso a più di 100 persone di iniziare una nuova vita. Per Schnegg, questo modello di integrazione, che risponde a una volontà politica e a esigenze sociali, deve essere esteso a tutta la Svizzera. Un secondo progetto è stato avviato a Ringgenberg, nei pressi di Interlaken (BE), all’inizio di agosto.

La maggior parte dei corsi si svolge nella struttura di Bellelay, dove la maggioranza dei partecipanti alloggia per tutta la durata della formazione. I locali sono adatti alla vita di gruppo e offrono la possibilità di ritirarsi per studiare in aule appositamente attrezzate. Il centro funziona come un collegio, dove i residenti cucinano e puliscono da soli. Sono pochissimi i partecipanti che abbandonano, tra i 4 e i 5 su un centinaio.