Belgio: drone sullo scalo di Bruxelles, sospeso il traffico aereo

Keystone-SDA

Il traffico aereo dello scalo internazionale di Bruxelles è stato sospeso stasera in seguito alla segnalazione di un drone nel suo spazio aereo. Lo riportano i media belgi.

1 minuto

(Keystone-ATS) “Poco prima delle 20.00 è stato segnalato un drone sopra il territorio dell’aeroporto, ha dichiarato Kurt Verwilligen, portavoce di Skeyes. “Per motivi di sicurezza, tutto il traffico aereo è stato temporaneamente sospeso”, ha aggiunto.

Diversi aerei diretti a Zaventem hanno dovuto essere dirottati, in particolare verso l’aeroporto di Liegi.