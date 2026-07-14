Belgio: fiamme in torre nel centro di Bruxelles, morti 6 operai

Keystone-SDA

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Sei operai hanno perso la vita oggi a Bruxelles in un incendio divampato nella Torre Oxy, un edificio residenziale e commerciale in ristrutturazione nel centro della città. Al momento del rogo, di origine sconosciuta, nel cantiere erano presenti oltre 200 lavoratori.

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(Keystone-ATS) Secondo quanto riferito dalle autorità locali, gli operai deceduti sono rimasti intrappolati in un ascensore mentre le fiamme si sono propagate attraverso il vano ascensore dell’edificio.

In serata la protezione civile al lavoro sul luogo dell’incendio è riuscita ad aprire un varco per raggiungere l’ascensore con persone al suo interno. I morti trovati sono sei, ha dichiarato alla stampa sul luogo Valentina Marocchi, procuratrice del lavoro di Bruxelles.

“Sul posto c’è il medico legale – spiega -. Ora ci sarà l’identificazione delle persone che abbiamo ritrovato per vedere se sono le stesse” disperse. Al momento la ricerca si concentra sul primo ascensore. “Speriamo che il conto si limiti a questo”. I morti “sono tutte vittime sul lavoro”.

“Sono precipitati entrambi gli ascensori”, ha chiarito Marocchi, senza precisare se le vittime si trovassero all’interno delle cabine, siano rimaste schiacciate o cadute nel vano degli stessi ascensori. Le prime testimonianze parlano comunque di vittime di nazionalità belga e di lavoratori giovani.

Stando all’Ispettorato del lavoro le condizioni all’interno dei vani ascensore sono particolarmente difficili a causa dei detriti e le operazioni potrebbero durare ancora diverse ore.

“Sono sconvolto dalla tragedia che si è consumata nel cuore della nostra capitale. Il mio pensiero va di cuore alle vittime, ai loro cari e a coloro che sono ancora in attesa”, scrive su X il ministro belga dell’interno Bernard Quintin commentando l’incendio. “Un enorme grazie ai nostri vigili del fuoco e a tutti i servizi che continuano a essere mobilitati”. Intanto re Filippo del Belgio e il primo ministro Bart De Wever sono arrivati sul luogo dell’incendio.