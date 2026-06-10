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Belgio: vinti quasi 175 milioni all’EuroMillions

Keystone-SDA

L'EuroMillions incorona un nuovo super milionario in Belgio. Un giocatore ha vinto quasi 175 milioni di euro, centrando la vincita più alta mai registrata nel paese.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Il fortunato, la cui identità non è stata resa nota, è stato l’unico a indovinare la combinazione vincente composta dai numeri 2, 7, 23, 44 e 46, oltre alle stelle 3 e 5. Il premio ammonta a 174.984.088 euro.

Secondo la Lotteria nazionale belga, si tratta di un record assoluto che supera il precedente primato di 168 milioni di euro, risalente all’ottobre del 2016.

Giocato in dodici paesi europei, l’EuroMillions ha così registrato una delle vincite più ricche della sua storia recente.

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