Ben Gvir, ‘se nasce Stato palestinese, Abu Mazen va arrestato’

Keystone-SDA

Se l'Anp "accelera il riconoscimento di uno Stato Palestinese e l'Onu lo riconosce", "dovrebbero essere ordinati attacchi mirati contro alti funzionari dell'Anp e Abu Mazen dovrebbe essere arrestato: c'è una cella pronta per lui nella prigione di Ketziot".

1 minuto

(Keystone-ATS) Lo ha detto il ministro di estrema destra israeliano, Ben Gvir, citato da Ynet, aprendo una riunione del suo partito ‘Potere Ebraico’.

“Negli ultimi giorni stiamo assistendo al ritorno del dibattito sulla creazione di uno Stato palestinese. Uno Stato palestinese non deve mai essere creato. Mi appello al primo ministro: Abu Mazen e i suoi amici terroristi devono sapere di non avere alcuna immunità”, ha detto Ben Gvir a poche ore dal voto del Consiglio di sicurezza Onu su una risoluzione Usa che prevede “un percorso credibile” verso la creazione di uno Stato palestinese.