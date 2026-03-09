Ben Stiller attacca Trump, “via clip ‘Tropic Thunder’ da tuo video”

Ben Stiller attacca Donald Trump. L'attore ha criticato la Casa Bianca su 'X' per aver utilizzato una clip del film del 2008 'Tropic Thunder', da lui diretto e interpretato, in un video pro‐guerra intitolato 'Giustizia secondo il modello americano'.

(Keystone-ATS) L’interprete di Zoolander sul social ha scritto: “Rimuovete la clip di ‘Tropic Thunder. Non abbiamo mai dato il permesso e non abbiamo alcun interesse a far parte della macchina di propaganda. La guerra non è un film”. Nel video compaiono anche immagini tratte da ‘Braveheart’, ‘Top Gun’, ‘Superman’ e ‘Iron Man 2’.

Non è la prima volta che la Casa Bianca e Trump utilizzano film o canzoni sui social per elogiare il presidente e le sue iniziative. Lo scorso anno, ad esempio, hanno usato ‘Juno’ di Sabrina Carpenter in un post che mostrava operazioni dell’Ice.

Ancora prima era toccato alla musica di Taylor Swift: in un video pubblicato a novembre è stata inserita ‘The Fate of Ophelia’ in un montaggio celebrativo di Trump, nonostante i frequenti post del presidente contro la pop star. Swift, in quell’occasione, non ha commentato.