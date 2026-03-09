The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

Ben Stiller attacca Trump, “via clip ‘Tropic Thunder’ da tuo video”

Keystone-SDA

Ben Stiller attacca Donald Trump. L'attore ha criticato la Casa Bianca su 'X' per aver utilizzato una clip del film del 2008 'Tropic Thunder', da lui diretto e interpretato, in un video pro‐guerra intitolato 'Giustizia secondo il modello americano'.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) L’interprete di Zoolander sul social ha scritto: “Rimuovete la clip di ‘Tropic Thunder. Non abbiamo mai dato il permesso e non abbiamo alcun interesse a far parte della macchina di propaganda. La guerra non è un film”. Nel video compaiono anche immagini tratte da ‘Braveheart’, ‘Top Gun’, ‘Superman’ e ‘Iron Man 2’.

Non è la prima volta che la Casa Bianca e Trump utilizzano film o canzoni sui social per elogiare il presidente e le sue iniziative. Lo scorso anno, ad esempio, hanno usato ‘Juno’ di Sabrina Carpenter in un post che mostrava operazioni dell’Ice.

Ancora prima era toccato alla musica di Taylor Swift: in un video pubblicato a novembre è stata inserita ‘The Fate of Ophelia’ in un montaggio celebrativo di Trump, nonostante i frequenti post del presidente contro la pop star. Swift, in quell’occasione, non ha commentato.

Articoli più popolari

I più discussi

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR