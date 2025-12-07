The Swiss voice in the world since 1935
Benin: militari annunciano golpe, presidente smentisce

Il presidente del Benin, Patrice Talon, si trova "al sicuro", mentre l'esercito regolare "sta riprendendo il controllo" della situazione, dopo che un gruppo di militari aveva annunciato sulla televisione pubblica di averlo destituito. Lo afferma l'entourage di Talon.

(Keystone-ATS) “Si tratta di un piccolo gruppo di persone che ha accesso solo alla televisione. L’esercito regolare sta riprendendo il controllo. La città (Cotonou, capitale economica del Benin) e il Paese sono completamente al sicuro, così come il presidente e la sua famiglia”, ha dichiarato una fonte militare vicina a Talon.

L’attuale presidente dovrebbe lasciare l’incarico ad aprile 2026, dopo dieci anni al potere. Sono previste elezioni presidenziali.

“Un piccolo gruppo di soldati ha scatenato un ammutinamento con l’obiettivo di destabilizzare il Paese e le sue istituzioni”, ha dichiarato il ministero dell’Interno Alassane Seidou.

“Di fronte a questa situazione, le forze armate del Benin e i loro vertici hanno mantenuto il controllo della situazione e hanno sventato il tentativo”, è la versione del ministro.

