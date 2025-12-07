Benin: presidente Talon, “situazione totalmente sotto controllo”

Il presidente del Benin, Patrice Talon, è intervenuto questa sera alla televisione di stato per rassicurare in seguito al tentato colpo di Stato militare avvenuto in mattinata nel paese.

(Keystone-ATS) “Vorrei assicurarvi che la situazione è completamente sotto controllo e pertanto vi invito a riprendere le vostre attività con calma a partire da questa sera stessa”, ha dichiarato Talon all’emittente statale Benin TV nelle prime dichiarazioni pubbliche della giornata. “La sicurezza e l’ordine pubblico saranno mantenuti su tutto il territorio nazionale”, ha aggiunto il presidente.

Più o meno al contempo la Comunità economica degli Stati dell’Africa occidentale (ECOWAS) ha annunciato il dispiegamento di truppe in Benin per contenere il colpo di Stato. Soldati provenienti da Nigeria, Sierra Leone, Costa d’Avorio e Ghana sono stati inviati per “sostenere il governo e l’esercito repubblicano del Benin al fine di preservare l’ordine costituzionale e l’integrità territoriale della Repubblica del Benin”, ha affermato il blocco in una dichiarazione.

Poco prima una fonte della presidenza nigeriana aveva riferito che l’aeronautica militare di Abuja ha colpito obiettivi nel vicino Benin, apparentemente in coordinamento con le autorità di tale paese. Contattato per un commento, il portavoce Ehimen Ejodame ha dichiarato che “l’Aeronautica militare nigeriana ha operato nella Repubblica del Benin in linea con i protocolli dell’ECOWAS e con il mandato della Forza di pronto soccorso dell’ECOWAS”. Non è chiaro quali fossero gli obiettivi degli attacchi.