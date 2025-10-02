The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

Berkshire Hathaway compra OxyChem per 9,7 miliardi

Keystone-SDA

Berkshire Hathaway comprerà la divisione petrolchimica di Occidental Petroleum per 9,7 miliardi di dollari (7,7 miliardi di franchi al cambio attuale) nell'affare più grosso negli ultimi tre anni da parte della piattaforma di investimenti associata a Warren Buffett.

Questo contenuto è stato pubblicato al
2 minuti

(Keystone-ATS) L’accordo, anticipato ieri dal “Wall Street Journal”, è stato annunciato dalla stessa Berkshire senza menzionare Buffett, in un palese segnale della transizione nella leadership del gruppo a Greg Abel, designato in maggio dallo stesso “oracolo di Omaha” al ruolo di CEO.

Occidental, con sede a Houston, è nota soprattutto per le sue attività nel settore del petrolio e del gas. La società ha una capitalizzazione di mercato di circa 46 miliardi di dollari e conta già Berkshire come principale azionista.

La divisione petrolchimica di Occidental, OxyChem, produce e vende sostanze chimiche utilizzate in applicazioni che vanno dalla clorazione dell’acqua al riciclo delle batterie, fino alla produzione di carta. L’unità ha generato quasi 5 miliardi di dollari di vendite nei 12 mesi conclusi a giugno.

Occidental Petroleum è stata fondata nel 1920 a Los Angeles da un piccolo gruppo di investitori. Nel 1957 entrò in azienda Armand Hammer che ne acquistò una quota rilevante e ne divenne presidente. Fu lui che trasformò una piccola compagnia regionale in un gigante internazionale, grazie a contratti in Libia, Medio Oriente e con l’Unione Sovietica.

Nel 2011 Berkshire Hathaway aveva acquisito già il produttore di chimica specialistica Lubrizol per quasi 10 miliardi di dollari, inclusi i debiti.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Benjamin von Wyl

Il vostro Paese può resistere ad attacchi contro la sua democrazia?

Le democrazie sono sempre più minacciate, sia dall’interno che dall’esterno. Come se la cavano le istituzioni del vostro Paese?

Partecipa alla discussione
5 Mi piace
44 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Katy Romy

Il Paese in cui vivete offre una e-ID? Quali sono i vantaggi di questo strumento digitale o quali timori suscita?

Condividete le vostre esperienze: il Paese in cui vivete ha già introdotto un'e-ID? Questo strumento vi rende la vita più facile?

Partecipa alla discussione
27 Mi piace
38 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

La vostra vita potrebbe cambiare a causa delle nuove regole commerciali introdotte dagli Stati Uniti?

In che modo la politica commerciale statunitense potrebbe influenzare la vostra vita? Condividete le vostre opinioni.

Partecipa alla discussione
26 Mi piace
24 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR