Berlino: Siriano arrestato voleva uccidere ebrei

Keystone-SDA

L'attacco del cittadino siriano arrestato ieri a Berlino dopo aver accoltellato un turista spagnolo al Memoriale dell'Olocausto è di matrice antisemita. Lo ha affermato la procura di Berlino.

(Keystone-ATS) Dalle sue dichiarazioni rilasciate alla polizia emerge che volesse uccidere degli ebrei.

L’autore dell’aggressione è un richiedente asilo diciannovenne. Intorno alle 18.00 di ieri ha accoltellato un trentenne spagnolo, ricoverato in gravi condizioni ma non in pericolo di vita.

Il memoriale dell’Olocausto è costituito da 2711 stele di cemento di diverse dimensioni; al memoriale si accede liberamente da ogni lato. Su uno dei lati del memoriale affaccia anche l’ambasciata statunitense.