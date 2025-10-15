Berlino invierà Eurofighter in Polonia a difesa fianco Est

The Swiss voice in the world since 1935
La Germania schiererà degli Eurofighter nella base militare polacca di Malbork per proteggere il fianco orientale della Nato, e investirà dieci miliardi di euro (circa 9,30 miliardi di franchi) in droni.

(Keystone-ATS) Lo ha annunciato il ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius a margine di una riunione dei ministri della Difesa della Nato a Bruxelles.

Riguardo al nuovo impegno in Polonia, il ministro socialdemocratico ha aggiunto: “Contribuiremo alla protezione del fianco orientale con voli di pattugliamento”.

