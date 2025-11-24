Berna, decine di migliaia di persone al mercato delle cipolle

Puntuale ogni quarto lunedì di novembre, è arrivato il tradizionale mercato delle cipolle di Berna. Keystone-SDA

Decine di migliaia di persone hanno visitato oggi a Berna lo Zibelemärit, il tradizionale mercato delle cipolle che si tiene ogni anno nella città federale. L'entusiasmo della folla non è stato smorzato nemmeno dalla pioggia incessante e dal freddo.

(Keystone-ATS) Poco dopo le 4 del mattino, le strade della città vecchia hanno cominciato ad animarsi, come ha constatato un giornalista dell’agenzia Keystone-ATS. Malgrado il maltempo e le temperature poco clementi, molti curiosi hanno raggiunto Piazza federale, dove ad attenderli vi erano bancarelle colme di trecce e corone di cipolle adornate con fiori, ma anche tradizionali torte, zuppe calde e tanto altro.

Quest’anno, allo Zibelemärit erano in vendita quasi 35 tonnellate di cipolle, un totale piuttosto lontano dal record di circa 60 tonnellate del 2014. Sono state offerte da 98 delle 359 bancarelle, ha annunciato la città di Berna in un comunicato, un numero pressoché invariato rispetto all’edizione 2024.

Tutto tranquillo dal punto di vista della sicurezza. Stando alle informazioni divulgate nel pomeriggio dalla polizia cantonale infatti, non è stato necessario alcun intervento. L’inconveniente, se così lo si vuol definire, maggiore è stato lo spostamento di un centinaio di biciclette dall’area del mercato.

Lo Zibelemärit, che si tiene ogni quarto lunedì di novembre, è da tempo considerato dagli appassionati molto più di un semplice mercatino. Secondo la leggenda, la festa folcloristica è nata dopo che Berna accordò ai coltivatori friburghesi il diritto di vendere gli ortaggi in città in novembre, per ringraziarli dell’aiuto fornito nello spegnimento di un incendio che nel 1405 distrusse il centro urbano, uccidendo un centinaio di persone e mandando in fumo 650 abitazioni.

Gli storici credono invece che all’origine del mercato delle cipolle vi sia una consuetudine introdotta nel XIX secolo dai contadini di Vully (FR), che iniziarono a vendere i loro prodotti nella città federale.