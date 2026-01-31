Berna, in migliaia manifestano per autonomia curdi siriani

Keystone-SDA

Diverse migliaia di persone si sono riunite oggi a Berna per una nuova manifestazione a favore delle regioni curde della Siria. I presenti hanno risposto all'appello lanciato da organizzazioni curde in esilio, gruppi di estrema sinistra e altri circoli.

2 minuti

(Keystone-ATS) La protesta autorizzata aveva come slogan “Defend Rojava” (“Difendete il Rojava”), la regione della Siria che godeva di una certa autonomia, come riportato da un corrispondente dell’agenzia Keystone-ATS.

La regione chiamata Rojava dai curdi si trova nel nord della Siria. Ieri, venerdì, è stato raggiunto un accordo di cessate il fuoco tra le truppe del governo di transizione siriano e le forze curde. La situazione rimane tuttavia fragile. I manifestanti hanno sottolineato la difficile situazione umanitaria ed espresso preoccupazione per il futuro della regione.

Nelle ultime settimane si sono svolte numerose manifestazioni a favore del Rojava nelle principali città elvetiche. Una delegazione svizzera composta di 13 persone, tra cui giornalisti, politici, operatori culturali e attivisti per i diritti umani, si è recata ieri nelle zone autonome della Siria settentrionale e orientale. L’obiettivo è quello di informarsi in loco sulla situazione politica e umanitaria.

In un comunicato stampa, la delegazione ha chiesto il rispetto dell’accordo di cessate il fuoco, che prevede l’integrazione del Rojava nello Stato siriano, pur consentendo ai curdi di mantenere la propria autonomia.

Secondo il comunicato, i motivi determinanti del viaggio sono stati il perdurare della situazione umanitaria critica, lo stato di assedio e il timore che nella regione possa verificarsi un genocidio.