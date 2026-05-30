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Berna, passeggiata antifascista non autorizzata

Keystone-SDA

Diverse centinaia di manifestanti si sono radunati sabato pomeriggio sulla piazza davanti alla stazione di Berna per prendere parte a una cosiddetta passeggiata pomeridiana antifascista, un corteo non autorizzato organizzato da vari gruppi di estrema sinistra.

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(Keystone-ATS) Le forze dell’ordine hanno osservato la mobilitazione a distanza, mantenendo un basso profilo, ha constatato un giornalista di Keystone-Ats. La polizia cantonale ha fatto sapere che le squadre di dialogo hanno tentato di stabilire un contatto con i partecipanti alla dimostrazione. Nel frattempo agli organizzatori è stato chiesto di evitare di passare dalla Piazza federale, dove si sta svolgendo un’altra manifestazione autorizzata.

Nei volantini e negli annunci che hanno promosso la protesta definita antifascista si metteva in guardia contro la “deriva mondiale verso destra”, in un contesto in cui la violenza statale e il riarmo sarebbero legittimati, mentre le proteste sociali verrebbero criminalizzate. “I soldi destinati ai bilanci militari finiscono per mancare nelle infrastrutture sociali e nel sistema sanitario”, si leggeva nell’appello a scendere in piazza.

Al momento non si registrano scontri, né si ha conoscenza di arresti.

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