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Berna: distributore automatico biglietti spunta nell’Aare

Keystone-SDA

Due sub amatoriali hanno recuperato ieri un distributore automatico di biglietti dall'Aare, vicino alla piscina pubblica Marzili di Berna. Come il dispositivo, leggermente ammaccato ma in condizioni relativamente buone, sia finito nel fiume resta un mistero.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Si tratta di un modello portatile, probabilmente installato su un bus. Bernmobil, l’azienda di trasporto pubblico della città federale, smaltisce correttamente tali macchinari, ha garantito oggi il portavoce Rolf Meyer a Keystone-ATS. Non verranno condotte ulteriori indagini.

La notizia è stata inizialmente riferita dai giornali bernesi del gruppo Tamedia. Secondo quanto riportato, i due sub hanno scoperto il distributore indipendentemente l’uno dall’altro qualche giorno fa durante delle immersioni e lo hanno poi recuperato ieri, in un’operazione di circa mezz’ora.

Dato che al momento di essere ripescato il dispositivo era ancora piuttosto pulito, è verosimile che sia rimasto in acqua solo per pochi giorni.

I due sommozzatori dilettanti effettuano regolarmente ricerche nell’Aare. Uno di loro gestisce addirittura una sorta di ufficio oggetti smarriti fluviali. Oltre a biciclette e ciclomotori, a tornare in superficie sono solitamente occhiali da sole, orologi e telefoni cellulari.

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