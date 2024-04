Berna: oltre un migliaio di persone manifestano per pace a Gaza

(Keystone-ATS) Oltre un migliaio di persone sono tornate a riunirsi questo pomeriggio in Piazza federale a Berna per chiedere la fine delle ostilità a Gaza. Presente anche l’ex consigliera federale Ruth Dreifuss che ha tenuto un discorso.

Secondo il Gruppo per una Svizzera senza esercito (GSsE) a questa manifestazione nazionale per una pace giusta in Palestina/Israele erano presenti circa 1200 persone. “Insieme, in Piazza federale a Berna, chiediamo: BASTA alla sofferenza a Gaza”. Di fronte alla minaccia di genocidio, la Svizzera deve agire, scrive Amnesty International su X (ex Twitter).

L’organizzazione, che è tra i promotori della manifestazione, in occasione dell’evento ha fatto firmare una petizione che chiede di continuare a finanziare l’UNRWA, l’agenzia dell’ONU per i rifugiati palestinesi. Numerose personalità di spicco, tra cui la ex consigliera federale socialista Ruth Dreifuss, hanno tenuto dei discorsi.

La manifestazione è stata indetta da Amnesty International, dall’associazione con sede a Zurigo Jüdische Stimme für Demokratie und Gerechtigkeit in Israel/Palästina (jvjp, letteralmente Voce ebraica per la democrazia e la giustizia in Israele/Palestina) e dal GSsE.