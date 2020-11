Berna: sindaco confermato, candidato anti-misure Covid arrestato

Il candidato alternativo viene bloccato dalla polizia. KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE sda-ats

Questo contenuto è stato pubblicato il 29 novembre 2020 - 19:30

(Keystone-ATS)

Sindaco largamente confermato alle urne e arresto - per via dell'assenza di mascherina - per il candidato alternativo che l'aveva sfidato: è finita così la domenica elettorale a Berna.

L'attuale "Stadtpresident", il verde Alec von Graffenried, ha ottenuto 34'930 preferenze, contro le 2413 andate a Stefan Theiler, unico candidato sceso in campo contro l'uscente.

Il 38enne Theiler è noto per avere posizioni critiche delle autorità in materia di coronavirus. Oggi è stato arrestato nella sede del municipio, a quanto sembra perché - così riferiscono i media locali - si era rifiutato di indossare una mascherina di protezione. Le immagini diffuse da Keystone-ATS lo vedono bloccato a terra da agenti della polizia bernese.

Per il 58enne sindaco Alec von Graffenried - ex consigliere nazionale e membro di una grande famiglia patrizia con radici che risalgono sino al Duecento - la via è quindi spianata per un secondo mandato, dopo quello cominciato nel gennaio 2017.