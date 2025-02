Berset, per pace duratura coinvolgere Kiev ed Europa

Il segretario generale del Consiglio d'Europa Alain Berset si è espresso contro l'esclusione di Kiev e dell'Europa da eventuali negoziati per porre termine alla guerra in Ucraina.

(Keystone-ATS) Senza questi due attori a bordo, la pace non sarà mai stabile, ha dichiarato l’ex consigliere federale all’emittente svizzerotedesca SRF.

La pace deve essere giusta e se possibile deve durare per sempre, ha detto in un’intervista diffusa questa mattina. Berset si è espresso a margine della Conferenza sulla sicurezza, in corso di svolgimento a Monaco di Baviera.

Il timore è che Ucraina e Europa siano scavalcate nei colloqui di pace dal presidente americano Donald Trump e da quello russo Vladimir Putin. Un’eventualità che anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha respinto, ricordando che il suo Paese e il Vecchio Continente devono avere un posto al tavolo delle trattative.