Bessent, accordo con Cina su soia, terre rare e TikTok

Keystone-SDA

La minaccia di dazi al 100% sulla Cina è stata 'esclusa' dopo i colloqui commerciali con le controparti cinesi. Lo ha detto il segretario al Tesoro statunitense Scott Bessent, secondo quanto riporta la Cnn, dopo due giorni di negoziati in Malesia.

(Keystone-ATS) L’intesa è stata raggiunta su soia, terre rare e anche sulla vendita di TikTok. L’accordo preliminare prevede che la Cina ritardi le restrizioni all’esportazione di terre rare e riprenda gli acquisti di soia dagli Stati Uniti, ha spiegato Bessent a Abc mettendo in evidenza che Pechino ritarderà la stretta sulle terre rare “di un anno” e nel frattempo “la riesaminerà”. La Cina, ha aggiunto, ha anche concordato “sostanziali” acquisti agricoli.

In una intervista a Cbs, Bessent ha anche detto che gli Stati Uniti e la Cina hanno raggiunto un’intesa che consente la vendita di TikTok. “Abbiamo raggiunto un accordo su TikTok”, ha annunciato.