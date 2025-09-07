The Swiss voice in the world since 1935

Bessent: pronti a far crollare economia russa, Ue ci segua

Gli Stati Uniti sono pronti a collaborare con l'Ue per imporre ulteriori sanzioni ai paesi che acquistano petrolio russo, nel tentativo di "far crollare" l'economia di Mosca.

(Keystone-ATS) “Siamo pronti ad aumentare la pressione sulla Russia, ma abbiamo bisogno che i nostri partner europei ci seguano”, ha dichiarato Scott Bessent a Nbc News.

“Il duello a questo punto”, ha sottolineato il segretario al Tesoro Usa, “è tra quanto a lungo l’esercito ucraino potrà resistere e quanto a lungo l’economia russa potrà resistere”. Se Ue e Usa “impongono più sanzioni secondarie, l’economia russa collasserà e questo porterà Putin al tavolo delle trattative”.

Donald Trump si è dal canto suo detto pronto “ad una seconda fase” di sanzioni contro la Russia e Vladimir Putin. Lo ha affermato rispondendo ad una domanda dei giornalisti alla Casa Bianca prima di partire per New York, dove assisterà alla finale degli Us Open tra Jannik Sinner e Carlos Alcatraz.

