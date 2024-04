Biden, Netanyahu sta facendo un errore su Gaza

(Keystone-ATS) Il premier israeliano Benjamin Netanyahu sta facendo un errore su Gaza: “non sono d’accordo con il suo approccio”. Lo ha detto Joe Biden in un’intervista a Univision.

“Quello che chiedo è agli israeliani di domandare un cessate il fuoco, consentire per le prossime sei-otto settimane l’accesso totale a cibo e medicine” a Gaza, ha aggiunto il presidente statunitense. “Ho parlato con tutti, dai sauditi ai giordani agli egiziani. Sono pronti. Ritengo che non ci siano scuse per non fornire medicine e cibo”, ha osservato Biden.